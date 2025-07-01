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Человек погиб при столкновении двух грузовиков в Подмосковье

В Луховицком городском округе на 134-м километре автодороги М-5 «Урал» столкнулись два грузовика, в результате аварии один из водителей скончался в карете скорой помощи. Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в пресс-службе главка МВД России по Московской области.

В Луховицком городском округе на 134-м километре автодороги М-5 «Урал» столкнулись два грузовика, в результате аварии один из водителей скончался в карете скорой помощи. Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в пресс-службе главка МВД России по Московской области.

— В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, — передает Telegram-канал «Подмосковная полиция».

30 июня СМИ сообщили, что в Наро-Фоминском округе Московской области военный грузовик КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем марки Volkswagen, в результате аварии погибли два человека.

8 июня на полосе Варшавского шоссе, ведущей в сторону Московской области, военный грузовик столкнулся с шестью легковыми автомобилями. В результате произошедшего пострадали два человека.