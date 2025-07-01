Человек погиб при столкновении двух грузовиков в Подмосковье

В Луховицком городском округе на 134-м километре автодороги М-5 «Урал» столкнулись два грузовика, в результате аварии один из водителей скончался в карете скорой помощи. Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в пресс-службе главка МВД России по Московской области.