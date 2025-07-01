Франция вывела своих военных с еще одной военной базы в Сенегале

Войска Франции покинули четвертую военную базу в Сенегале, вывод войск во всех своих военных объектов на территории государства Париж намерен завершить к концу июля, сообщило французское посольство в Дакаре.
«Франция передала сенегальской стороне совместную вещательную станцию, расположенную в Рюфиске недалеко от Дакара», — говорится в заявлении.
Отмечается, что станция обеспечивает связь на южном побережье Атлантики с 1960 года.
По данным Agence France-Presse (AFP), на французских военных базах в Дакаре и его окрестностях трудились 162 человека, а через субподрядчиков всего было трудоустроено от 400 до 500 человек.
Напомним, 17 мая стало известно, что Франция завершила вывод войск с третьей по счету военной базы в Сенегале, передав объект местным властям. В посольстве Франции в Дакаре напомнили, что ранее, 7 марта, были освобождены базы Марешаль и Сент-Экзюпери.