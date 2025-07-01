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Стало известно о задержании главаря банды, которая пытала людей на автомойке

Силовики задержали главаря банды, которая пытала людей на автомойке в городе Каменск-Уральский Свердловской области.

Силовики задержали главаря банды, которая пытала людей на автомойке в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на юриста Юлию Майорову.

Ранее владелец автомойки, где жестоко пытали людей, Александр Л. был объявлен в федеральный розыск. Его должны были задержать еще в апреле, однако накануне задержания он исчез из города, отмечает издание.

Предприниматель также был хозяином пункта металлоприемки в Каменске-Уральском. Для него была создана целая сеть дропперов, куда вовлекали молодежь и школьников. Они оформляли на себя банковские карты и продавали их.

А тех, кто снимал деньги со своих карт или отказывался участвовать в схеме, везли на мойку и жестоко издевались над ними.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге силовики задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлинского.