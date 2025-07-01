Появилось фото задержанных в Баку россиян со следами побоев на лицах

Новостной портал Minval опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с россиянами, которые были задержаны в Азербайджане по подозрению в незаконном обороте наркотиков. На их лицах заметны следы побоев.
На снимках, сделанных в зале Сабаильского районного суда, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения, отчетливо видны последствия жесткого задержания. На лицах подсудимых ссадины, синяки и кровоподтеки.
Азербайджанское агентство Report 1 июля сообщило о задержании россиян по подозрению в наркоторговле. При этом официальные заявления от МВД Азербайджана по данному факту отсутствовали.
Позже изданием E1.ru была установлена личность одного из задержанных — 35-летнего программиста Александра Вайсеро. Мужчина является уроженцем Екатеринбурга. Он приехал в Баку с другом из Узбекистана в начале июня, чтобы отдохнуть несколько недель.
Ранее стало известно, что главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински задержали в Екатеринбурге.