Появилось фото задержанных в Баку россиян со следами побоев на лицах

Позже изданием E1.ru была установлена личность одного из задержанных — 35-летнего программиста Александра Вайсеро. Мужчина является уроженцем Екатеринбурга. Он приехал в Баку с другом из Узбекистана в начале июня, чтобы отдохнуть несколько недель.