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Появилось фото задержанных в Баку россиян со следами побоев на лицах

В Азербайджане 1 июля задержали двух россиян по подозрению в наркоторговле.

Источник: Аргументы и факты

Новостной портал Minval опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с россиянами, которые были задержаны в Азербайджане по подозрению в незаконном обороте наркотиков. На их лицах заметны следы побоев.

На снимках, сделанных в зале Сабаильского районного суда, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения, отчетливо видны последствия жесткого задержания. На лицах подсудимых ссадины, синяки и кровоподтеки.

Азербайджанское агентство Report 1 июля сообщило о задержании россиян по подозрению в наркоторговле. При этом официальные заявления от МВД Азербайджана по данному факту отсутствовали.

Позже изданием E1.ru была установлена личность одного из задержанных — 35-летнего программиста Александра Вайсеро. Мужчина является уроженцем Екатеринбурга. Он приехал в Баку с другом из Узбекистана в начале июня, чтобы отдохнуть несколько недель.

Ранее стало известно, что главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински задержали в Екатеринбурге.