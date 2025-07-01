Суд в Баку арестовал семерых из восьми россиян, обвиняемых в наркотранзите

Сабаильский райсуд Баку отправил под стражу еще шестерых граждан России, которые были задержаны по обвинению в якобы транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве, в общей сложности по делу арестованы уже семь россиян, передает азербайджанское агентство АПА.