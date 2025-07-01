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Учительницу английского языка задавил бульдозер на пляже в Италии

Трагический инцидент произошёл на пляже Пинарелла-ди-Червия в Италии, где туристка погибла под колёсами бульдозера. Об этом сообщает издание The Sun.

Источник: Life.ru

Элиса Спадавеккья, 66-летняя учительница английского языка, собирала ракушки на пляже. В это время 54-летний водитель бульдозера Лерри Гноли направил транспортное средство прямо на женщину и задавил её. По данным издания, мужчина не заметил Элису. Начато расследование обстоятельств произошедшего.

А в прошлом месяце в египетском Шарм-эш-Шейхе во время купания в специально обозначенной зоне на женщину наехал катер. Сообщается, что катер буксировал надувной аттракцион, и водитель, вероятно, не справился с управлением. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.