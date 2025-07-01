Учительницу английского языка задавил бульдозер на пляже в Италии

Элиса Спадавеккья, 66-летняя учительница английского языка, собирала ракушки на пляже. В это время 54-летний водитель бульдозера Лерри Гноли направил транспортное средство прямо на женщину и задавил её. По данным издания, мужчина не заметил Элису. Начато расследование обстоятельств произошедшего.
А в прошлом месяце в египетском Шарм-эш-Шейхе во время купания в специально обозначенной зоне на женщину наехал катер. Сообщается, что катер буксировал надувной аттракцион, и водитель, вероятно, не справился с управлением. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.