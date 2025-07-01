Учительницу английского языка задавил бульдозер на пляже в Италии

А в прошлом месяце в египетском Шарм-эш-Шейхе во время купания в специально обозначенной зоне на женщину наехал катер. Сообщается, что катер буксировал надувной аттракцион, и водитель, вероятно, не справился с управлением. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.