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В Баку арестовали всех задержанных россиян

БАКУ, 1 июл — РИА Новости. Все восемь граждан РФ, задержанных ранее во вторник в Баку, которые, по утверждениям азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана, а также киберпреступностью, арестованы на четыре месяца, сообщает местное агентство АПА.

Источник: © РИА Новости

Ранее азербайджанские СМИ сообщали об аресте семерых граждан РФ из восьми.

«Сабаильский суд арестовал всех восьмерых россиян, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца. Задержанные представали перед судом по отдельности, заседание завершилось», — говорится в сообщении.

Ранее азербайджанское агентство «Репорт» сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики о том, что сотрудники МВД Азербайджана задержали в Баку граждан России, якобы подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.

Публикация появилась на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik.

В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении «операции» в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов — главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются «агентами ФСБ».

В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.

Во вторник медиагруппа «Россия сегодня» призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.