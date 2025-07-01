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В Баку задержали и избили российских релокантов, айтишников и туристов

В Баку задержали и избили группу россиян — релокантов, туристов и айтишников, которых подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков, организации транзита запрещённых веществ из Ирана и киберпреступлениям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: Life.ru

Задержанные россияне в зале суда. Видео © Telegram / Media.Az.

Среди пострадавших оказался 41-летний Антон Драчёв — совладелец и генеральный директор онлайн-сервиса бытовых услуг Airo, а также программист Дмитрий Безуглый, который покинул Россию после объявления мобилизации, и турист из Екатеринбурга Александр Вайсеро, находившийся в Азербайджане на отдыхе.

Ранее суд в Баку постановил взять под стражу директора российского госагентства Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Их обвиняют в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества.