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Мерц открестился от Украины

ФРГ не станет стороной конфликта на Украине, несмотря на продолжающиеся поставки вооружения Киеву. Позиция Берлина по этому вопросу остается неизменной. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц заявил, что Германия не собирается конфликтовать с РФ.

ФРГ не станет стороной конфликта на Украине, несмотря на продолжающиеся поставки вооружения Киеву. Позиция Берлина по этому вопросу остается неизменной. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Одно точно, и я говорю еще раз: Германия не будет стороной конфликта. Мы вместе должны попытаться сделать все, чтобы прекратить его», — процитировало слова Мерца ТАСС. Политик подчеркнул, что главная задача сейчас — приложить максимум усилий, чтобы остановить боевые действия.

Как сообщало URA.RU ранее, вопрос о поставках Украине дальнобойного вооружения, включая ракеты Taurus, уже вызывал острые дискуссии в Германии. В стране выступили против втягивания Берлина в вооруженный конфликт между Россией и Киевом. Канцлер Мерц также заявлял о поддержке Украины, но избегал конкретики по поставкам Taurus.

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