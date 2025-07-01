Мерц открестился от Украины

Как сообщало URA.RU ранее, вопрос о поставках Украине дальнобойного вооружения, включая ракеты Taurus, уже вызывал острые дискуссии в Германии. В стране выступили против втягивания Берлина в вооруженный конфликт между Россией и Киевом. Канцлер Мерц также заявлял о поддержке Украины, но избегал конкретики по поставкам Taurus.