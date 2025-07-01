Маньяк Попков выдает дозированную информацию о жертвах

Ангарский маньяк Михаил Попков предстанет перед судом по делу о своей последней жертве. В Иркутской области завершено расследование очередного уголовного дела против серийного убийцы. Речь идет о 87-й женщине, с которой хладнокровно расправился Попков. По версии следствия, преступление было совершено 14 лет назад в заброшенной водонапорной башне.
Следственные органы завершили расследование нового уголовного дела в отношении Михаила Попкова. Его вновь обвиняют в убийстве, материалы дела переданы в суд, сообщили пресс-службы Следственного управления СКР и прокуратуры Иркутской области.
По данным следствия, в мае 2011 года в ангарском парке за ДК «Современник» Попков встретил 36-летнюю местную жительницу, с которой ранее не был знаком. Он начал разговор, а затем по незначительному поводу спровоцировал конфликт. В ходе ссоры мужчина избил женщину, после чего вооружился топором и нанес ей множество ударов по голове.
От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, Попков перенес тело в заброшенное кирпичное строение в форме башни, расположенное в парке, облил его горючей жидкостью, поджег и скрылся.
Тело обнаружили в 2011 году, однако подозреваемого установить не удалось, поэтому расследование было приостановлено. Возобновили его лишь в 2025 году, когда установили причастность Попкова к преступлению. Мужчину этапировали в Иркутский СИЗО-1. В апреле 2025 года на месте происшествия с обвиняемым провели следственные действия — он признал вину и дал признательные показания.
Михаил Попков с 1992 по 2010 годы совершил более 80 убийств и три покушения на убийство в Иркутске, а также в Иркутском, Ангарском и Усольском районах. Его жертвами стали женщины в возрасте от 16 до 40 лет и один сотрудник милиции. В 2015 году Попкова приговорили к пожизненному заключению, затем в декабре 2018 года суд вынес аналогичный приговор во второй раз. В июне 2021 года ему был назначен третий пожизненный срок за убийство двух женщин.