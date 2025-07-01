Маньяк Попков выдает дозированную информацию о жертвах

Михаил Попков с 1992 по 2010 годы совершил более 80 убийств и три покушения на убийство в Иркутске, а также в Иркутском, Ангарском и Усольском районах. Его жертвами стали женщины в возрасте от 16 до 40 лет и один сотрудник милиции. В 2015 году Попкова приговорили к пожизненному заключению, затем в декабре 2018 года суд вынес аналогичный приговор во второй раз. В июне 2021 года ему был назначен третий пожизненный срок за убийство двух женщин.