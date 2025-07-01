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На лицах задержанных россиян по делу о наркоторговле видны следы побоев

Азербайджанское издание Minval опубликовало фотографии задержанных по подозрению в наркоторговле граждан России, на лицах которых видны следы побоев.

Азербайджанское издание Minval опубликовало фотографии задержанных по подозрению в наркоторговле граждан России, на лицах которых видны следы побоев.

Снимки были сделаны в зале заседаний Сабаильского районного суда, где в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. На лицах задержанных россиян заметны последствия жесткого задержания.

Ранее стало известно, что в Азербайджане Сабаильский районный суд под председательством судьи Ульвии Шукюровой заключил под стражу восьмерых задержанных российских граждан на срок четыре месяца.

Также Сабаильский районный суд арестовал двух россиян, которых обвиняют якобы в транзите наркотических веществ и совершении киберпреступлений.