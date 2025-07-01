Крушение истребителя Су-34 в Нижегородской области: что известно о ЧП во время тренировочного полёта

В Нижегородской области потерпел крушение самолет Су-34 во время учебно-тренировочного полета. Об этом 1 июля сообщили в Министерстве обороны России. Экипаж остался невредим, оба пилота выжили.
При заходе на посадку у самолета отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж пытался устранить неисправность в воздухе, но безуспешно. По приказу руководителя полетов пилоты направили машину в безлюдную зону и катапультировались, уточнили в Минобороны.
На земле разрушений нет, самолет упал в ненаселенной местности.
Стоить отметить, что Су-34 активно используется российскими ВКС. Этот истребитель эффективен в уничтожении военной инфраструктуры, подавлении систем ПВО, а также в нанесении ударов по технике и живой силе противника. Самолет универсален и способен поражать как наземные, так и воздушные цели.
За последние сутки в России зафиксировано несколько авиационных инцидентов. Власти проводят расследования, чтобы установить их причины.
Так, 27 июня в Тверской области вертолет Ми-8П компании «Газпром авиа» с номером RA-27143 совершил вынужденную посадку в Ржевском муниципальном округе. Центральное межрегиональное управление Росавиации выясняет обстоятельства происшествия.
В тот же день в Томской области легкомоторный самолет-амфибия «Борей» (RA-3219G) аварийно приземлился в Чаинском районе. Западно-Сибирское управление Росавиации классифицировало случай как серьезный инцидент и ведет расследование. Пилота эвакуировали сотрудники Колпашевской поисково-спасательной базы на вертолете Ми-8 и передали медикам.
Еще одно происшествие произошло в Сочи, где на рулежной дорожке столкнулись два самолета — Boeing 737−800 авиакомпаний Utair (RA-73498) и NordStar (RA-73256). Южное управление Росавиации проводит проверку причин столкновения.
Все расследования проходят в соответствии с правилами, установленными для гражданских воздушных судов.
Утром 28 июня неподалеку от аэродрома государственной авиации «Новонежино» в Приморском крае произошла авиакатастрофа с легкомоторным самолетом ZLIN-142. На его борту находился только пилот, который, к сожалению, погиб в результате крушения.