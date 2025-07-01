Крушение истребителя Су-34 в Нижегородской области: что известно о ЧП во время тренировочного полёта

Стоить отметить, что Су-34 активно используется российскими ВКС. Этот истребитель эффективен в уничтожении военной инфраструктуры, подавлении систем ПВО, а также в нанесении ударов по технике и живой силе противника. Самолет универсален и способен поражать как наземные, так и воздушные цели.