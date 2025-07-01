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В городе Льгов в результате атаки украинских беспилотников загорелся жилой дом

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали город Льгов в Курской области. В результате атаки беспилотников загорелся одноэтажный 3-квартирный дом. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

«К счастью, обошлось без пострадавших! На месте происшествия работают пожарные расчёты и все оперативные службы. По моему поручению там же находится глава города», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее в курском приграничье дрон ВСУ атаковал автомобиль. В посёлке Глушково Курской области в результате атаки дрона погиб 59-летний водитель. Обстановка в приграничных зонах остаётся крайне напряжённой и опасной.

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