В Курской области беспилотники ВСУ атаковали Льгов

В Министерстве обороны России накануне сообщили, что средствами противовоздушной обороны были уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов, зафиксированных в различных регионах страны. В частности, над территорией Крыма сбито 17 дронов, в Ростовской области — 16, над акваторией Азовского моря — 11, в Курской области — пять, в Саратовской — четыре, над Черным морем — три, в Белгородской области — два. Кроме того, по одному беспилотнику было уничтожено в Орловской и Воронежской областях, передает телеканал 360.