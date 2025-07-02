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В Курской области беспилотники ВСУ атаковали Льгов

Вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками по городу Льгову Курской области, в результате чего вспыхнул пожар в жилом доме. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Украинский дрон атаковал дом в Курской области.

Вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками по городу Льгову Курской области, в результате чего вспыхнул пожар в жилом доме. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Вражеские беспилотники атаковали город Льгов. В результате ударов произошло возгорание одноэтажного трехквартирного дома», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, жертв среди жителей удалось избежать.

На месте происшествия работают пожарные расчеты и все оперативные службы. К ликвидации последствий атаки также привлечен глава города, сообщил врио губернатора. По данным властей, угрозы распространения огня на соседние здания нет, эвакуация жильцов не потребовалась.

В Министерстве обороны России накануне сообщили, что средствами противовоздушной обороны были уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов, зафиксированных в различных регионах страны. В частности, над территорией Крыма сбито 17 дронов, в Ростовской области — 16, над акваторией Азовского моря — 11, в Курской области — пять, в Саратовской — четыре, над Черным морем — три, в Белгородской области — два. Кроме того, по одному беспилотнику было уничтожено в Орловской и Воронежской областях, передает телеканал 360.

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