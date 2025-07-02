Польша и Прибалтика выходят из Оттавской конвенции и укрепляют границы

Балтийские страны вместе с Польшей наращивают оборонительный потенциал и на этом фоне приняли решение о выходе из ряда международных соглашений в сфере безопасности, ссылаясь на близость вооруженного противостояния с РФ. Об этом сообщили официальные представители пяти стран, граничащих с Россией.