У российских границ назревает новая угроза.
Балтийские страны вместе с Польшей наращивают оборонительный потенциал и на этом фоне приняли решение о выходе из ряда международных соглашений в сфере безопасности, ссылаясь на близость вооруженного противостояния с РФ. Об этом сообщили официальные представители пяти стран, граничащих с Россией.
«Сейм Польши на прошлой неделе проголосовал за выход из Оттавской конвенции, запрещающей применять, хранить, производить и передавать противопехотные мины», — пишет РИА Новости. Аналогичным образом поступили Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.
Согласно имеющейся информации, Литва уже вложила сотни миллионов евро в обустройство оборонительных сооружений. При этом вероятность вооруженного конфликта с ВС РФ в стране оценивается как высокая уже к 2028 году.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе из Оттавской конвенции и запрете на производство и применение противопехотных мин, отмечает «Национальная служба новостей». Решение Киева шокировало французов: там его назвали «кровавым клоуном».