Нефтяная буровая установка затонула в Суэцком заливе, 4 человека погибли, 6 — пропали

Морская буровая платформа затонула в Суэцком заливе, в результате чего погибли четыре человека, а шесть числятся пропавшими без вести, сообщает египетское издание Al Masry Al Youm.
По данным газеты, инцидент произошёл в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море. В сообщении говорится, что четыре члена экипажа платформы погибли.
Как уточняет издание, происшествие случилось во время буксировки платформы тремя судами. На данный момент спасены 21 человек из экипажа, однако шесть человек остаются пропавшими без вести.
Ранее дрейфовавшее несколько недель судно с тысячами автомобилей затонуло.
Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта получило от нефтяной компании OSOCO информацию о том, что платформа Adam Marine 12 перевернулась в районе Гебель-эз-Зейт в Суэцком заливе.