Буровая установка затонула в Суэцком заливе

В Суэцком заливе затонула морская буровая установка Adam Marine 12, в результате чего погибли четыре человека, еще шесть числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает египетская газета Al Masry Al Youm со ссылкой на Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта.