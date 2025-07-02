Сотрудник ФСБ ранен при задержании Шихлинского

30 июня по делу о заказных убийствах в период 2001—2011 годов были задержаны шесть участников этнической ОПГ. Троим из них суд назначил меру пресечения в виде ареста до 19 июля, троим — продлил срок содержания под стражей. По версии следствия, группа также контролировала сеть киосков с контрафактным табаком, а её члены собирались в ресторанах «Баку Плаза» и «Каспий».