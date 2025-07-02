Сотрудник ФСБ ранен при задержании Шихлинского

Во время задержания лидера азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шихлинского в Екатеринбурге один из сотрудников ФСБ получил ушиб головы, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, травму сотрудник силовых структур получил после того, как его сбила открытая дверь автомобиля, за рулём которого находился сын Шихлинского, Мутвалы. Машина пыталась скрыться от правоохранителей.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге был задержан глава организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шихлинский.
Отметим, что Шахина Шихлинского уже задерживали во время рейда, ставшего причиной обострения отношений между Россией и Азербайджаном, однако затем его освободили.
30 июня по делу о заказных убийствах в период 2001—2011 годов были задержаны шесть участников этнической ОПГ. Троим из них суд назначил меру пресечения в виде ареста до 19 июля, троим — продлил срок содержания под стражей. По версии следствия, группа также контролировала сеть киосков с контрафактным табаком, а её члены собирались в ресторанах «Баку Плаза» и «Каспий».
Позже сообщалось, что главу азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского выпустили на свободу после задержания в Екатеринбурге. Об этом E1.RU рассказал его сын Мутвалы.