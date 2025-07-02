Turk Haber: пытавшийся сжечь клеща житель Турции устроил лесной пожар

В Турции причиной одного из лесных пожаров стал местный житель, который пытался избавиться от клеща с помощью огня, сообщает Turk Haber.
В стране продолжаются масштабные природные возгорания, из-за которых десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Инцидент произошёл в провинции Маниса. По данным СМИ, 31-летний мужчина признался после задержания, что обнаружил клеща на подушке, сжёг её и выбросил во двор, что привело к распространению огня.
Сильнее всего от пожаров в настоящий момент пострадали регионы Измир и Биледжик. Из-за ветреной погоды огонь стремительно охватывает всё новые участки.
Ранее самолет потерпел крушение в Турции во время тушения лесного пожара в курортной Адане.