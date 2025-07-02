Politico: США приостановили поставки ракет и боеприпасов Украине

По данным Politico, решение о приостановке было принято в начале июня, однако реализовано только сейчас. Ранее, в конце июня, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что часть поставок вооружений из США на Украину продолжается, но некоторые виды военной помощи уже не поступают. В частности, британский политический эксперт Александр Меркурис высказал мнение, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке негативно отразится на объемах военной помощи, предоставляемой Соединенными Штатами украинским вооруженным силам. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит принять тот факт, что значительная поддержка со стороны США будет утрачена, напоминает телеканал 360.