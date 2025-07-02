Politico: США приостановили поставки ракет и боеприпасов Украине

Инициатором решения о приостановке поставок выступил заместитель министра обороны США.
Министерство обороны США приостановило поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов из-за нехватки этих вооружений на складах. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве.
Как отмечает издание, инициатором решения стал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби. Решение приняли после проверки запасов вооружений на складах, которая выявила «опасения относительно резкого сокращения общего числа артиллерийских снарядов, ракет ПВО и высокоточных боеприпасов», — приводит Politico слова своих источников. Собеседники газеты уточняют, что речь идет о поставках военной помощи, согласованной при предыдущей администрации Джо Байдена.
По данным Politico, решение о приостановке было принято в начале июня, однако реализовано только сейчас. Ранее, в конце июня, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что часть поставок вооружений из США на Украину продолжается, но некоторые виды военной помощи уже не поступают. В частности, британский политический эксперт Александр Меркурис высказал мнение, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке негативно отразится на объемах военной помощи, предоставляемой Соединенными Штатами украинским вооруженным силам. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит принять тот факт, что значительная поддержка со стороны США будет утрачена, напоминает телеканал 360.