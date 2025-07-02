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Профессор СПбГУ Суворов получил 10 суток за пост с экстремистской символикой

Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил профессору кафедры арабской филологии СПбГУ Михаилу Суворову наказание в виде десяти суток административного ареста. Поводом для этого стала публикация, содержащая символику экстремистской организации. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель пресс-службы судов Дарья Лебедева.

Источник: Life.ru

Профессор был привлечён к ответственности по статье 20.3 часть 1 КоАП РФ, касающейся публичного демонстрирования запрещённых на территории России атрибутик.

Дело связано с сообщением, размещённым в 2022 году в одной из социальных сетей, где фигурировал лозунг «Легиона “Свобода России”*. По словам Лебедевой, Михаил Суворов признал свою вину и отметил, что сообщение изначально предназначалось для поддержки знакомых, проживающих на Украине. Позже профессор забыл удалить пост.

Напомним, ранее профессор СПбГУ оказался в спецприёмнике из-за экстремистской символики. Суворов является доктором филологических наук и работает на восточном факультете Санкт-Петербургского государственного университета. В 2023 году трое других сотрудников СПбГУ были оштрафованы за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации.

* Запрещённая в России террористическая организация.