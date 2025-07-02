Профессор СПбГУ Суворов получил 10 суток за пост с экстремистской символикой

Дело связано с сообщением, размещённым в 2022 году в одной из социальных сетей, где фигурировал лозунг «Легиона “Свобода России”*. По словам Лебедевой, Михаил Суворов признал свою вину и отметил, что сообщение изначально предназначалось для поддержки знакомых, проживающих на Украине. Позже профессор забыл удалить пост.