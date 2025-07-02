Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске выросло до 42

Ранее глава Удмуртии сообщил, что после атаки на Ижевск трое человек погибли, 35 госпитализированы, из них десять человек — в тяжелом состоянии.
«Друзья, коротко важное на данный момент. Всего пострадавших — 45 человек, трое (из них — ред.) погибли», — написал Бречалов.
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