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Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске выросло до 42

УФА, 1 июл — РИА Новости. Общее число пострадавших после атаки на Ижевск оставляет 42 человека, еще трое погибли, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее глава Удмуртии сообщил, что после атаки на Ижевск трое человек погибли, 35 госпитализированы, из них десять человек — в тяжелом состоянии.

«Друзья, коротко важное на данный момент. Всего пострадавших — 45 человек, трое (из них — ред.) погибли», — написал Бречалов.

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