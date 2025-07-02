В Суэцком заливе затонула нефтяная буровая установка

Ранее судно Morning Midas, перевозившее около 3 тысяч автомобилей, затонуло в Тихом океане примерно в 640 километрах от побережья Аляски. Причиной происшествия стал пожар, вспыхнувший на одной из палуб. Большинство автомобилей были произведены в Китае и направлялись в Мексику.