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В Суэцком заливе затонула нефтяная буровая установка

В Суэцком заливе затонула буровая установка. В результате происшествия погибли четыре человека, ещё шесть числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает египетская газета Al Masry Al Youm.

Источник: Life.ru

«Инцидент с затоплением буровой установки произошёл в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море. Погибли четыре члена экипажа платформы», — говорится в публикации.

По информации издания, платформа Adam Marine 12 перевернулась в момент буксировки тремя судами. Спасателям удалось извлечь из воды 21 человека, поиски пропавших продолжаются. Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта подтвердило получение сообщения об инциденте от египетской нефтяной компании OSOCO.

Ранее судно Morning Midas, перевозившее около 3 тысяч автомобилей, затонуло в Тихом океане примерно в 640 километрах от побережья Аляски. Причиной происшествия стал пожар, вспыхнувший на одной из палуб. Большинство автомобилей были произведены в Китае и направлялись в Мексику.