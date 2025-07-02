В Суэцком заливе затонула нефтяная буровая установка

«Инцидент с затоплением буровой установки произошёл в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море. Погибли четыре члена экипажа платформы», — говорится в публикации.
По информации издания, платформа Adam Marine 12 перевернулась в момент буксировки тремя судами. Спасателям удалось извлечь из воды 21 человека, поиски пропавших продолжаются. Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта подтвердило получение сообщения об инциденте от египетской нефтяной компании OSOCO.
Ранее судно Morning Midas, перевозившее около 3 тысяч автомобилей, затонуло в Тихом океане примерно в 640 километрах от побережья Аляски. Причиной происшествия стал пожар, вспыхнувший на одной из палуб. Большинство автомобилей были произведены в Китае и направлялись в Мексику.