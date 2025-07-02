Дмитриев прокомментировал решение США приостановить поставки оружия Украине

Ранее руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби после проверки складов заявил о снижении запасов артиллерийских снарядов, систем ПВО и высокоточного оружия. Решение о приостановке поставок вооружения Украине было принято еще в начале июня, но действовать оно начало только сейчас, пишет 360.ru.