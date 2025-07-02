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Дмитриев прокомментировал решение США приостановить поставки оружия Украине

Решение США о приостановке поставки некоторых видов боеприпасов Украине ставит под сомнение готовность Запада к дальнейшей военной поддержке Киева. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Дмитриев отметил, что решение США говорит о приоритетах в оборонной политике страны.

Решение США о приостановке поставки некоторых видов боеприпасов Украине ставит под сомнение готовность Запада к дальнейшей военной поддержке Киева. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Подобный шаг поднимает вопросы о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины — и о приоритетах в самой американской оборонной политике», — отметил Дмитриев в своем telegram-канале. Так он прокомментировал решение Пентагона о заморозке поставки ряда зенитных ракет и высокоточного вооружения, обещанных Украине.

Ранее руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби после проверки складов заявил о снижении запасов артиллерийских снарядов, систем ПВО и высокоточного оружия. Решение о приостановке поставок вооружения Украине было принято еще в начале июня, но действовать оно начало только сейчас, пишет 360.ru.

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