Рогов уточнил, что 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ неоднократно несла значительные потери на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, а также на направлениях в Донецкой народной республике и Сумской области. По его данным, подразделение перебрасывали для участия в попытках вторжения на территорию Курской области России, где оно также столкнулось с серьезным сопротивлением со стороны российских сил.