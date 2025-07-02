Захаревича ликвидировали в зоне СВО.
Командир 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Захаревич был уничтожен российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Ликвидация Захаревича — это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. По словам Рогова, гибель Захаревича стала уже девятым случаем ликвидации командира украинской бригады с начала СВО.
Рогов уточнил, что 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ неоднократно несла значительные потери на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, а также на направлениях в Донецкой народной республике и Сумской области. По его данным, подразделение перебрасывали для участия в попытках вторжения на территорию Курской области России, где оно также столкнулось с серьезным сопротивлением со стороны российских сил.
Генерал Сергей Захаревич, командовавший 110-й отдельной механизированной бригадой Вооруженных сил Украины, погиб. Информацию об этом предоставил Сергей Собко, командир 128-й отдельной горно-пехотной бригады. Захаревич возглавил 110-ю механизированную бригаду в феврале 2025 года, до этого занимая пост заместителя командира 33-й механизированной бригады. На момент публикации официальные детали и причины гибели генерала Захаревича не раскрываются.