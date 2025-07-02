Шихлинского допросили по делу о расправах в Екатеринбурге и отпустили

Допрос проводился в качестве свидетеля в рамках дела братьев Сафаровых. Следствие предполагает, что братья Сафаровы могут быть причастны к ряду жестоких расправ, произошедших в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах, передает РБК.