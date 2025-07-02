Шихлинского допросили по делу о расправах в Екатеринбурге и отпустили

Шахин Шихлинский, глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, был отпущен после допроса. Об этом сообщил его сын, Мутвалы Шихлинский.
Допрос проводился в качестве свидетеля в рамках дела братьев Сафаровых. Следствие предполагает, что братья Сафаровы могут быть причастны к ряду жестоких расправ, произошедших в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах, передает РБК.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге рядом с торговым центром «Баку Плаза» задержали азербайджанского бизнесмена Мутвалы Шыхлински. Он является сыном главы азербайджанской диаспоры на Урале и владельца торгового центра Шахина Шыхлински.
27 июня в Екатеринбурге силовики провели масштабную операцию по задержанию группы азербайджанцев. Среди них искали подозреваемого в убийстве торговца, которое произошло в 2001 году. В ходе проверок двое мужчин скончались.