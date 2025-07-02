Украина столкнулась с катастрофой из-за массового бегства из страны

«Можно предположить, что в общей сложности за рубежом обучается около 720 тысяч украинских школьников», — говорится в сообщении NGL.media. В публикации отмечается, что тенденция коснулась не только школьников, но и выпускников, которые намерены поступать в зарубежные вузы. Основными причинами отъезда называют стремление молодых людей покинуть страну до наступления призывного возраста, однако примерно одинаковое количество девушек также уезжает для получения образования за пределами Украины.