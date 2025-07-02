Украина столкнулась с катастрофой из-за массового бегства из страны

За рубежом обучается около 720 тысяч украинских школьников.
Украине угрожает масштабный социальный кризис из-за массового выезда школьников и студентов за границу для продолжения обучения. Об этом сообщает аналитический ресурс NGL.media со ссылкой на собственные подсчеты. По информации издания, в настоящее время за рубежом обучается около 720 тысяч украинских школьников.
«Можно предположить, что в общей сложности за рубежом обучается около 720 тысяч украинских школьников», — говорится в сообщении NGL.media. В публикации отмечается, что тенденция коснулась не только школьников, но и выпускников, которые намерены поступать в зарубежные вузы. Основными причинами отъезда называют стремление молодых людей покинуть страну до наступления призывного возраста, однако примерно одинаковое количество девушек также уезжает для получения образования за пределами Украины.
Эксперты NGL.media предупреждают, что если текущий поток учащихся и студентов сохранится, Украина может столкнуться с серьезным дефицитом кадров в системе образования и на рынке труда в целом. Аналитики отмечают риск того, что вслед за молодежью страну покинут и преподаватели, что усугубит нехватку специалистов практически во всех секторах экономики.
В августе президент Украины Владимир Зеленский сообщил о беспрецедентном сокращении численности населения и проинформировал о планах учреждения нового министерства, которое займется вопросами украинцев, эмигрировавших за рубеж. В октябре Любовь Любчик, возглавляющая образовательно-воспитательный совет Всемирного конгресса украинцев, отметила, что с 2022 года Украину покинули свыше миллиона школьников, напоминает «Царьград».