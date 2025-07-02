МЧС предотвратило крупный пожар в Санкт-Петербурге

Несколькими неделями ранее в Тосненском районе Ленинградской области произошёл пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО), огонь охватил около 1,2 тысячи квадратных метров. Прокуратура Ленинградской области проводила проверку полигона и выявила многочисленные нарушения санитарного и природоохранного законодательства.