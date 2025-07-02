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МЧС предотвратило крупный пожар в Санкт-Петербурге

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в ангаре на улице Витебская Сортировочная в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Life.ru

Пожар на улице Витебская Сортировочная. Видео © Пресс-служба МЧС России.

«Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причину установят дознаватели МЧС России», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на соседнюю 3-тонную ёмкость с дизельным топливом.

Несколькими неделями ранее в Тосненском районе Ленинградской области произошёл пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО), огонь охватил около 1,2 тысячи квадратных метров. Прокуратура Ленинградской области проводила проверку полигона и выявила многочисленные нарушения санитарного и природоохранного законодательства.