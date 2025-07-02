Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставили в Москву

«Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства приземлился в аэропорту в подмосковном Жуковском. Санитарным рейсом МЧСРоссии в Москву доставили шесть пострадавших», — рассказали в ведомстве.
В полете их сопровождали врачи отряда «Центроспас» МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава.
Налет БПЛА на Ижевск
Около 9:00 мск 1 июня одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке дрона, там начался пожар. По последним данным, погибли три человека, еще 42 пострадали. Госпитализированы 35 человек, шестеро из них остаются в тяжелом состоянии. В Ижевск вылетел спецборт МЧС, которые заберет пострадавших в Москву. Открытое горение в цехе предприятия ликвидировали, идет проливка и разбор конструкций.
Рядом с местом происшествия организовали пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников, которые остались без связи и документов. Минздрав Удмуртии открыл горячую линию по информации о пострадавших: