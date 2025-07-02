Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставили в Москву

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставлены на самолете в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник: © РИА Новости

«Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства приземлился в аэропорту в подмосковном Жуковском. Санитарным рейсом МЧСРоссии в Москву доставили шесть пострадавших», — рассказали в ведомстве.

В полете их сопровождали врачи отряда «Центроспас» МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава.

Налет БПЛА на Ижевск

Около 9:00 мск 1 июня одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке дрона, там начался пожар. По последним данным, погибли три человека, еще 42 пострадали. Госпитализированы 35 человек, шестеро из них остаются в тяжелом состоянии. В Ижевск вылетел спецборт МЧС, которые заберет пострадавших в Москву. Открытое горение в цехе предприятия ликвидировали, идет проливка и разбор конструкций.

Рядом с местом происшествия организовали пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников, которые остались без связи и документов. Минздрав Удмуртии открыл горячую линию по информации о пострадавших: +7 (3412) 69−35−10. Республиканский клинический центр психического здоровья также запустил горячую линию для оказания помощи жителям города. В Удмуртии ввели режим ЧС, в Ижевске отменили массовые мероприятия, запланированные на 1—2 июля.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше