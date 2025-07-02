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На Кубани рассказали о ситуации на закрытых пляжах Анапы

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщает о результатах ежедневных замеров состояния воздуха, пляжей, морской и питьевой воды на прибрежных территориях Кубани, включая Анапу и Темрюкский район.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщает о результатах ежедневных замеров состояния воздуха, пляжей, морской и питьевой воды на прибрежных территориях Кубани, включая Анапу и Темрюкский район.

Согласно данным проверок, состояние воздуха и питьевой воды в Анапе и Темрюкском районе за пределами закрытых пляжей соответствует санитарным нормам.

Однако на пляжах, закрытых для купания, зафиксировано превышение допустимой концентрации вредных веществ в морской воде и грунте.

На остальной прибрежной территории Краснодарского края, простирающейся от Геленджика до границы с Республикой Абхазия, а также в районе поселка Тамань до Ростовской области, пляжи и вода соответствуют необходимым санитарным требованиям, что делает отдых и купание там разрешенными, передает Telegram-канал оперштаба Кубани.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе, после аварии в акваторию Черного моря вытекло по меньшей мере 3,7 тонны мазута. В целом корабли перевозили около 9,2 тонны нефтепродуктов, большая часть которых не попала в воду.

Однако в январе стало известно, что Морспасслужба завершила откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера «Волгонефть-239», которая встала на мель у мыса Панагия. Вице-премьер Виталий Савельев поблагодарил всех участников этой сложной операции.

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