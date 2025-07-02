На Кубани рассказали о ситуации на закрытых пляжах Анапы

На остальной прибрежной территории Краснодарского края, простирающейся от Геленджика до границы с Республикой Абхазия, а также в районе поселка Тамань до Ростовской области, пляжи и вода соответствуют необходимым санитарным требованиям, что делает отдых и купание там разрешенными, передает Telegram-канал оперштаба Кубани.