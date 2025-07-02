Спецборт МЧС РФ доставил в столицу шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске

Спецборт МЧС России доставил пострадавших из Ижевска в Москву. Видео © Пресс-служба МЧС России.
«Спецборт МЧС России доставил пострадавших из Ижевска в Москву», — утончили в ведомстве.
Медицинское сопровождение обеспечивали специалисты отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава России.
Напомним, в результате атаки украинских БПЛА типа «Лютый» на предприятие в Ижевске погибли три человека. Среди раненых — ребёнок в состоянии средней тяжести. По последним данным, количество пострадавших возросло до 45 человек. Семьям погибших при атаке дронов власти обещали выплатить по 1,5 млн рублей.