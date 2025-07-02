Спасатели эвакуировали в Москву пострадавших от украинского дрона в Ижевске. Видео

С пострадавшими летели врачи и психологи МЧС (архивное фото).
Шесть человек, пострадавших в результате атаки БПЛА в Ижевске, были эвакуированы в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщили в telegram-канале МЧС России.
«Санитарным рейсом МЧС России в Москву доставили 6 пострадавших. В полете их сопровождали врачи отряда “Центроспас” МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.», — заявили спасатели.
Ранее утром 1 июля промышленное предприятие в Ижевске подверглось атаке беспилотников, в результате которой, по данным регионального минздрава, пострадали 16 сотрудников завода, а глава Удмуртии сообщал о нескольких погибших. В связи с происшествием были организованы горячие линии для родственников пострадавших.