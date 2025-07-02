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Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске выросло

В результате атаки БПЛА на Ижевск общее число пострадавших достигло 42 человек, трое погибли. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Беспилотники атаковали завод в Ижевске.

В результате атаки БПЛА на Ижевск общее число пострадавших достигло 42 человек, трое погибли. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Всего пострадавших — 45 человек, трое погибли. В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия», — сообщил Бречалов в своем telegram-канале.

В республике введен режим ЧС. По последним данным, шестеро пострадавших были отправлены в Москву. Ранее глава региона сообщал, что пострадали 16 сотрудников завода, по которому был нанесен удар БПЛА. С получившими травмы работают психологи, пишет НСН.

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