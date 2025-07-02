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Пьяный водитель мусоровоза убегал от полицейских Караганды

В Караганде пьяный водитель мусоровоза компании «Горкомтранс» пытался скрыться от полицейских, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Машину 56-летнего шофера остановили для проверки документов на улице Сатпаева. Но он агрессивно оттолкнул полицейского и попытался скрыться с места происшествия, передает «КТК».

Полицейским на двух экипажах буквально пришлось организовать погоню за мусоровозом. В итоге водителя все равно задержали, а факт алкогольного опьянения подтвердила экспертиза.

В отношении водителя составлен административный материал, который будет направлен в суд для принятия процессуального решения. Задержанный водворен в камеру временного содержания.

рассказал официальный представитель ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров