Спецборт МЧС России доставил пострадавших от атаки ВСУ из Ижевска в Москву

Атака украинских беспилотников на промышленное предприятие в Ижевске привела к жертвам и ранениям, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. По его словам, в больницах города пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, а психологи работают с ними для поддержки. Бречалов пообещал оперативно сообщать о новых подробностях.