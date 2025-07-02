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Спецборт МЧС России доставил пострадавших от атаки ВСУ из Ижевска в Москву

Пострадавших в Ижевске в полете сопровождали медики и психологи.

Источник: Комсомольская правда

Спецборт МЧС России доставил в Москву шестерых пострадавших из Ижевска, сообщили в пресс-службе ведомства. На борту санитарного рейса находились врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава. Они сопровождали пострадавших во время перелета.

Атака украинских беспилотников на промышленное предприятие в Ижевске привела к жертвам и ранениям, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. По его словам, в больницах города пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, а психологи работают с ними для поддержки. Бречалов пообещал оперативно сообщать о новых подробностях.

Напомним, что инцидент произошел на одном из промышленных объектов Ижевска, атакованного ВСУ. Экстренные службы быстро прибыли на место, сотрудники предприятия были эвакуированы, а пострадавшим оказали медицинскую помощь.