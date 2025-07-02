Атака Украины на Удмуртию: число пострадавших выросло

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что специальный борт доставил шестерых пострадавших из Ижевска в Москву. На борту находились врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава, которые сопровождали пострадавших во время перелета.