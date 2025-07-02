Атака Украины на Удмуртию: число пострадавших выросло

В результате атаки украинских беспилотников на предприятие в Ижевске пострадали 45 человек, трое погибли. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
По его словам, 35 пострадавших доставлены в больницы города, из них шесть находятся в тяжелом состоянии. Остальным помощь оказали амбулаторно.
Бречалов отметил, что в двух медицинских учреждениях работают горячие линии для родственников пострадавших. Также в контакт-центре Минздрава Удмуртии открыта линия психологической поддержки.
Глава региона выразил благодарность врачам, сотрудникам МЧС, пожарным, полицейским и другим службам за оперативную и слаженную работу.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что специальный борт доставил шестерых пострадавших из Ижевска в Москву. На борту находились врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава, которые сопровождали пострадавших во время перелета.