Появились подробности изнасилования мальчика в спортивном детском лагере

Детей сопровождал КМС по тайскому боксу Денис Чугаев. Он является судьей первой категории и призером различных соревнований, а также чемпионом края. Именно ему, по словам матери пострадавшего, в первый раз пожаловался её сын, но мужчина не отреагировал должным образом и не сообщил родителям. В «Красспорте» рассказали, что с воспитателем в лагере расторгли контракт.