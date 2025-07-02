Появились подробности изнасилования мальчика в спортивном детском лагере

1 июля 2025 года Красноярский край шокировала новость о том, что подростки 11 и 13 лет надругались над 10-летним мальчиком. Подробности рассказали в Следственном Комитете.
Где произошло?
Все произошло в Сухобузимском районе в детском спортивном лагере «Сосновый бор». По информации следствия, 25 и 27 июня 2025 года трое подростков, возрастом 11 и 13 лет, находясь в летнем спортивном лагере, совершили против мальчика насильственные действия сексуального характера. По данным телеграм-канала Kras Mash, действия были совершены бутылкой из-под минералки. Известно, что мальчики являются спортсменами по тайскому боксу.
Мальчик рассказал о случившемся своей матери и воспитателю лагеря. По рассказам матери пострадавшего ребенка, насилие длилось около пяти минут. Подростки держали ребенка, сидели на нем. Экспертиза выявила повреждения прямой кишки и многочисленные ссадины с ушибами.
Понесут ли наказание насильники?
Также в Следственном Комитете рассказали, что ответственность наступает лишь с 14 лет. Однако дело возбуждено, идет расследование.
«Будем расследовать. И однозначно решать вопрос о помещении впоследствии детей в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Красноярскому краю», — отметили в ведомстве.
Детей сопровождал их тренер.
Детей сопровождал КМС по тайскому боксу Денис Чугаев. Он является судьей первой категории и призером различных соревнований, а также чемпионом края. Именно ему, по словам матери пострадавшего, в первый раз пожаловался её сын, но мужчина не отреагировал должным образом и не сообщил родителям. В «Красспорте» рассказали, что с воспитателем в лагере расторгли контракт.
В рамках дела назначены судебные экспертизы, а следователи продолжают работу для выяснения всех обстоятельств происшествия.