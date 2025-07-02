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Мост обрушился в Приморье

Частично обрушился мост через реку Малиновка на третьем километре дороги Ракитное — Марьевка в Дальнереченском округе Приморья, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Частично обрушился мост через реку Малиновка на третьем километре дороги Ракитное — Марьевка в Дальнереченском округе Приморья, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

В ведомстве отметили, что для восстановления проезда по поврежденному мосту планируется рассмотреть возможность использования металлических пролетов САРМ с учётом состояния береговых опор.

В ближайшее время специалисты Примавтодора установят предупреждающие знаки и ограждения.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморья призывает водителей быть внимательными при проезде данного участка. Сейчас движение организовано по одной полосе моста.

Ранее автомобильный мост рухнул в Нижегородской области.