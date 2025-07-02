Мошенники в белых халатах: как медики украли из бюджета 46 миллионов рублей

В Приморском крае завершено расследование дела о крупном мошенничестве в сфере здравоохранения. Группа медицинских работников на протяжении четырех лет незаконно присваивала бюджетные деньги, сообщили «КП-Дальний Восток» в полиции региона.
Следствие установило, что 64-летняя главный бухгалтер медицинского учреждения организовала схему хищения средств. Она вовлекла в преступную деятельность еще семерых сотрудников. Мошенники завышали данные о зарплатах, переводили деньги на свои счета и обналичивали их. Часть средств распределялась между участниками, но основная доля доставалась организатору.
За четыре года группа похитила 46 миллионов рублей из бюджета. Все фигуранты дела уволены из медучреждения и привлечены к ответственности по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц». Им грозит до десяти лет лишения свободы и штраф.
Ранее в Ставрополе и Нальчике прошли обыски по делу о хищении более 50 миллионов рублей. Следствие считает, что стоматологи использовали данные пациентов, внося ложные сведения об оказанных услугах в медицинские карты с 2021 года.