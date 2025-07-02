Мошенники в белых халатах: как медики украли из бюджета 46 миллионов рублей

За четыре года группа похитила 46 миллионов рублей из бюджета. Все фигуранты дела уволены из медучреждения и привлечены к ответственности по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц». Им грозит до десяти лет лишения свободы и штраф.