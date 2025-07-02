В Приморье сотрудники больницы похитили 46 млн рублей из зарплат

Приморском крае завершено расследование уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств, совершённом сотрудниками КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница». Как сообщили в краевом УМВД, главный бухгалтер учреждения на протяжении четырёх лет искусственно завышала зарплату группе работников, в результате чего государству был причинён ущерб свыше 46 миллионов рублей.
«Оперативники выяснили, что 64-летняя жительница Надеждинского района разработала схему незаконного обогащения и привлекла к противоправной деятельности ещё семерых сотрудников больницы. На банковские счета соучастников перечислялась необоснованно завышенная заработная плата. Затем члены группы обналичивали деньги, часть из которых присваивали, а часть передавали главному бухгалтеру для личного пользования», — отметили в ведомстве.
Все фигуранты были уволены из учреждения и стали участниками уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере»). По данной статье предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы и крупный штраф.
Также в Приморье рухнул мост, похитили ли что-то дорожники не уточняется.