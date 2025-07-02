В Приморье сотрудники больницы похитили 46 млн рублей из зарплат

«Оперативники выяснили, что 64-летняя жительница Надеждинского района разработала схему незаконного обогащения и привлекла к противоправной деятельности ещё семерых сотрудников больницы. На банковские счета соучастников перечислялась необоснованно завышенная заработная плата. Затем члены группы обналичивали деньги, часть из которых присваивали, а часть передавали главному бухгалтеру для личного пользования», — отметили в ведомстве.