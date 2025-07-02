Порошенко* обвинил Зеленского в присвоении власти

Порошенко подчеркнул, что действия нынешнего руководства страны приобретают черты ползучего авторитаризма. Также он отметил: Зеленский допустил ряд серьезных ошибок на международной арене, которые негативно сказались как на его репутации, так и на положении Украины. В качестве примера он привел февральскую встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, назвав ее катастрофической.