Женщина за рулем Honda сбила пешехода в Хабаровском крае

На подъезде к Комсомольску вечером 1 июля произошел наезд на пешехода. Женщина получила травмы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Авария случилась в 22:12 на 176-м километре федеральной трассы А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск». 60-летняя женщина за рулем автомобиля Honda Fit ехала в сторону улицы Лесной.
«На дорогу внезапно вышла 55-летняя женщина. Она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая получила травмы, врачи назначили ей амбулаторное лечение», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.