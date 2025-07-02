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Женщина за рулем Honda сбила пешехода в Хабаровском крае

ДТП произошло 1 июля.

Источник: Комсомольская правда

На подъезде к Комсомольску вечером 1 июля произошел наезд на пешехода. Женщина получила травмы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Авария случилась в 22:12 на 176-м километре федеральной трассы А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск». 60-летняя женщина за рулем автомобиля Honda Fit ехала в сторону улицы Лесной.

«На дорогу внезапно вышла 55-летняя женщина. Она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая получила травмы, врачи назначили ей амбулаторное лечение», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.