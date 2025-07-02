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В Суэцком заливе затонула буровая установка

В результате происшествия погибли четыре человека.

Источник: Аргументы и факты

В районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море затонула морская буровая платформа, в результате чего погибли четыре человека, ещё шестеро числятся пропавшими.

Об этом сообщила египетская газета Al Masry Al Youm.

Согласно данным издания, авария произошла в момент, когда установку, принадлежащую компании OSOCO, буксировали три судна. Всего на борту находился 31 человек, из которых 21 удалось спасти.

Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта подтвердило, что буровая установка Adam Marine 12 перевернулась в акватории Суэцкого залива.

Ранее затонул туристический катамаран, который загорелся у берегов Владивостока.