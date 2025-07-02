В Приморье вскрылась схема многомиллионного хищения в больнице

В Приморском крае правоохранительные органы пресекли противоправную деятельность медицинских работников, связанную с незаконным получением доходов. Выяснилось, что сотрудники за четыре года незаконно получили от государства 46 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба краевого УМВД России.