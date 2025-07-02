Ранее глава российского дипломатического представительства в Боготе Николай Тавдумадзе заявил, что украинские структуры в Колумбии занимаются подбором наемников, используя дипломатические миссии. Он также уточнил, что колумбийским наемникам предлагаются высокие выплаты и условия службы, сопоставимые с теми, что предоставляются ВСУ. Однако, согласно его информации, фактически для них все обстоит значительно хуже.