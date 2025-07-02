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Жены колумбийских наемников штурмуют чат-боты РФ в поисках погибших мужей

Жены колумбийских наемников, которые ведут боевые действия в рядах ВСУ под Сумами, обращаются к российским чат-ботам, чтобы узнать о судьбе своих мужей. Об этом сообщили представители силовых структур.

Жены наемников, приехавших из Колумбии на Украину, пытаются узнать информацию о них через чат-боты России.

Жены колумбийских наемников, которые ведут боевые действия в рядах ВСУ под Сумами, обращаются к российским чат-ботам, чтобы узнать о судьбе своих мужей. Об этом сообщили представители силовых структур.

«Вдовы из Колумбии атакуют наши специализированные боты, пытаясь выяснить судьбу своих родных и близких, однако чаще всего это не дает никаких результатов», — рассказал источник. Его слова передает ТАСС.

Ранее правоохранители сообщили, что основную часть иностранных наемников, действующих на сумском направлении, составляют граждане Колумбии. Помимо этого, в боях в регионе участвуют и представители других стран: Япония, Великобритания, Польша и государства Латинской Америки.

Ранее глава российского дипломатического представительства в Боготе Николай Тавдумадзе заявил, что украинские структуры в Колумбии занимаются подбором наемников, используя дипломатические миссии. Он также уточнил, что колумбийским наемникам предлагаются высокие выплаты и условия службы, сопоставимые с теми, что предоставляются ВСУ. Однако, согласно его информации, фактически для них все обстоит значительно хуже.