Житель Иркутска предстанет перед судом по обвинению в похищении женщины

В Иркутске 34-летний мужчина обвиняется в похищении женщины, с которой ранее проживал. Инцидент произошел 19 июня 2025 года в подъезде дома на улице Лермонтова. Он силой вывел женщину на улицу, заставил сесть в машину и угрожал ей во время поездки. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.