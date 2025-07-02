Житель Иркутска предстанет перед судом по обвинению в похищении женщины

В Иркутске 34-летний мужчина обвиняется в похищении женщины, с которой ранее проживал. Инцидент произошел 19 июня 2025 года в подъезде дома на улице Лермонтова. Он силой вывел женщину на улицу, заставил сесть в машину и угрожал ей во время поездки. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
Женщине удалось открыть дверь движущегося автомобиля и позвать на помощь. Благодаря вмешательству прохожего машина остановилась, а полиция была вызвана на место. Похищение прервали до того, как злоумышленник успел увезти пострадавшую.
Уголовное дело передано в суд. Мужчина обвиняется по статье о похищении человека с угрозой насилия. Если его вина будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.