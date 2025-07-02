В Приморье главбух с сообщниками украли 46 миллионов из медучреждения

В Приморье завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, в котором обвиняются сотрудники одного из медицинских учреждений. По версии следствия, злоумышленники в течение четырех лет незаконно обогащались за счет государства, похитив в общей сложности 46 миллионов рублей. Об этом в среду, 2 июля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.