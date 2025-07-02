В Приморье главбух с сообщниками украли 46 миллионов из медучреждения

В Приморье завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, в котором обвиняются сотрудники одного из медицинских учреждений. По версии следствия, злоумышленники в течение четырех лет незаконно обогащались за счет государства, похитив в общей сложности 46 миллионов рублей. Об этом в среду, 2 июля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Схема была разработана главным бухгалтером медучреждения, 64-летней жительницей Надеждинского района, которая привлекла к противоправной деятельности еще семерых коллег. На банковские счета соучастников регулярно перечислялись завышенные суммы заработной платы. Затем участники группы обналичивали средства, часть оставляли себе, а часть передавали главному бухгалтеру.
Все участники схемы были уволены из медучреждения и стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, которая предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
В ходе расследования были проведены обыски по местам жительства и работы подозреваемых, изъята техника и банковские карты. В настоящее время расследование завершено, и уголовное дело направлено в суд. До вынесения приговора обвиняемые будут находиться под подпиской о невыезде, говорится в сообщении.
Мосгорсуд днем 1 июля приговорил бывшего замминистра обороны к 13 годам колонии. По версии следствия, он совершил хищение при покупке паромов для Керченской переправы и выводе почти четырех миллиардов рублей из обанкротившегося банка «Интеркоммерц». Защита Иванова планирует обжаловать приговор суда. Главное о деле Иванова — в отдельном материале «Вечерней Москвы».