Кузя из «Универа» получил заочный приговор от Винницкого городского суда

«В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путём поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить Гогунскому В. Е. наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера», — говорится в документе.
Гогунский родился в Кременчуге Полтавской области. После начала специальной военной операции (СВО) он публично поддержал действия Вооружённых сил Российской Федерации.
Напомним, Служба безопасности Украины в июне 2024 года возбудила дело против актёра Виталия Гогунского. Ему вменяется «оправдание действий России, коллаборационизм и пропаганда войны». Киев также признал его лицом, угрожающим национальной безопасности.