Глава Удмуртии Бречалов: Число пострадавших при ЧП в Ижевске выросло до 45

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что количество жертв после атаки вражеских беспилотников на ижевское предприятие достигло 45 человек. Из 35 госпитализированных шестеро находятся в тяжелом состоянии.
«Всего пострадавших — 45 человек, 3 погибли. В больницах города находятся 35 человек, из них 6 пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия», — написал глава региона в Telegram-канале.
Кроме этого, Бречалов сообщил о развертывании специальной линии психологической помощи в контакт-центре Минздрава, а также организации горячих линий для родственников на базе двух медицинских учреждений.
«Я благодарю за слаженные действия всех медицинских работников, сотрудников МЧС, пожарных, полиции и других оперативных служб», — заключил глава.
Утром 1 июля промышленный объект в Ижевске подвергся атаке беспилотников, что привело к возгоранию. В связи с инцидентом с 8:50 до 12:10 по московскому времени в местном аэропорту были введены ограничения, а городские власти приняли решение об отмене массовых мероприятий на ближайшие два дня.
Позднее правительство Удмуртии объявило о финансовой поддержке жертвам инцидента: родственникам погибших будет выплачено по 1,5 миллиона рублей, а пострадавшим — компенсация от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм.
В ночь на 1 июля несколько российских регионов подверглись атаке вражеских беспилотников. Так ВСУ предприняли попытку атаковать Ростовскую область. Тогда в период с 18:40 до 19:15 30 июня ПВО осуществили перехват и уничтожение вражеского беспилотного летательного аппарата в воздушном пространстве Каменского района.
При этом в ночь на первый день второго летнего месяца ВСУ провели массированную атаку дронами на ЛНР. Системы противовоздушной обороны зафиксировали до 40 вражеских беспилотников в воздушном пространстве республики, 35 из которых были успешно нейтрализованы. В Луганске обломки сбитых БПЛА повредили нефтехранилище и жилые дома, в результате чего пострадала женщина.