В Бурятии разоблачили схему с поддельными медицинскими перчатками на 1,2 млрд

Как установили следователи, мошенники зарегистрировали подконтрольную фирму и получили разрешительные документы на производство хирургических перчаток. В поселке Турунтаево (Бурятия) они арендовали помещения, где имитировали производство. На самом деле там переупаковывали дешевые хозяйственные перчатки из Юго-Восточной Азии, выдавая их за медицинские. В нелегальном цехе работали 25 человек.