В Бурятии разоблачили схему с поддельными медицинскими перчатками на 1,2 млрд

Оперативники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Бурятии и Астраханской области остановили масштабную аферу с поставками хозяйственных перчаток в больницы под видом медицинских. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как установили следователи, мошенники зарегистрировали подконтрольную фирму и получили разрешительные документы на производство хирургических перчаток. В поселке Турунтаево (Бурятия) они арендовали помещения, где имитировали производство. На самом деле там переупаковывали дешевые хозяйственные перчатки из Юго-Восточной Азии, выдавая их за медицинские. В нелегальном цехе работали 25 человек.
— Фальсифицированную продукцию поставляли в медучреждения Москвы, Бурятии, Астраханской, Владимирской, Новосибирской областей, Краснодарского края и других регионов. Общая сумма контрактов превысила 1,2 миллиарда рублей, — рассказывает Ирина Волк.
При поддержке Росгвардии полицейские провели обыски, изъяв более 2,6 тысяч упаковок перчаток, 800 тысяч единиц упаковочных материалов, документы и технику. Сейчас заведено уголовное дело по статьям о мошенничестве и обороте недоброкачественных товаров. Двое организаторов дали признательные показания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионеру вернут украденные мошенниками 1,1 миллиона.